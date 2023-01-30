اتفاقية مدتها 10 أعوام بين تركيا وسلطنة عمان لشراء الغاز الطبيعي

قال وزير الطاقة التركي فاتح دونماز، إن بلاده سوف تبرم اتفاقية مدتها 10 أعوام مع سلطنة عمان لاستيراد 1.4 مليار متر مكعب سنويا من الغاز الطبيعي.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الإثنين، عن دونماز قوله في خطاب تم بثه على شاشات التلفزيون، إنه من المقرر أن يتم تمديد الصفقة في حال "ظهور شروط تستلزم ذلك".

جدير بالذكر أنه من المقرر أن تنظم تركيا قمة اسطنبول للغاز يومي 14 و15 فبراير المقبل، لتجمع بين دول في الشرق الأوسط والبحر المتوسط وبحر قزوين وآسيا الوسطى وبين المستهلكين الأوروبيين.

وتجري تركيا حاليا محادثات بشأن الغاز الطبيعي مع مقدونيا الشمالية ورومانيا ومولدوفا، عقب إبرامها اتفاق مع بلغاريا.