ندوة بمعرض الكتاب تناقش أسباب الفهم الخاطئ لبعض الأحاديث النبوية

استكمل جناح الأزهر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب سلسلة "قراءة في كتاب"، بلقاء ثقافي جديد يتناول كتاب "الانحراف في فهم السنة عند الجماعات المتشددة"، حاضر فيه مؤلف الكتاب الدكتور أيمن الحجار، الباحث بهيئة كبار العلماء بالأزهر، وأدارها محمد البسيوني، عضو المركز الإعلامي للأزهر.



قال الدكتور أيمن الحجار، إن كتاب "الانحراف في فهم السنة عند الجماعات المتشددة"، يعالج قضية خطيرة تتعلق بالفهم الخاطئ لبعض الأحاديث النبوية، والتي فهمها خطأً بعض المنتمين إلى التيارات المتشددة ممن تبنى العنف؛ حيث شُوِّهت صورة الشريعة على أيدي هؤلاء الذين تعسفوا في فهم هذه الأحاديث، وجمدوا على ظواهرها، من غير مراعاة لسبب ورودها وسباقها، وسياقها، ولحاقها، فأنتجت فكرا معوجا يحتاج إلى تقويم ومواجهة علمية من أبناء هذا الدين، وتوضيح وبيان لإظهار الصورة الحقيقية لهذا الدين العظيم.



وأوضح الحجار أن أسباب الخلل في فهم نصوص الحديث الشريف كثيرة ومتشابكة؛ ولكن يجمعها خيط ناظم وهو التأصيل العلمي، والبناء المنهجي الذي يُخرج عقلا مستوعباً للنص، وأهم أسباب الخلل: انتزاع النَّص من سباقه وسياقه ولحاقه وملابساته، وعدم مراعاة العام والخاص، والمطلق والمقيد في فهم النص الشرعي، وأيضا عدم مراعاة أسباب النزول للآيات القرآنية، وأسباب الورود للروايات الحديثة، بالإضافة إلى عدم معرفة دلالات الألفاظ، والإغراق الشديد في التمسك بظاهر النص وعدم النظر في فحواه.



وبين الدكتور الحجار أنه ترتب على الخلل في فهم نصوص الحديث الشريف عدة نتائج منها: احتكار الفهم الصحيح، وتسفيه الأقوال المخالفة لمنهج هذه الجماعات المتشددة ووصفها بالانهزامية، وسوء تنزيل النصوص وتأويلها على غير وجهها، فضلا عن التعميم في الحكم وإصدار الأحكام الجزافية على المخالفين لهم بالبدعة والفسق والإرجاء والميل للسلطان وغير ذلك، بالإضافة إلى الروح العدوانية المسبقة في قراءة النص الشرعي وفهمه، فتراهم يختارون من الفهم أشده وأعقده وأعسره، والاستخفاف بمكانة العلماء وتشويه صورهم ووصفهم بالمبتدعين.



ويشارك الأزهر الشريف -للعام السابع على التوالي- بجناحٍ خاص في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 54 وذلك انطلاقًا من مسؤولية الأزهر التعليمية والدعوية في نشر الفكر الإسلامي الوسطي المستنير الذي تبناه طيلة أكثر من ألف عام.



ويقع جناح الأزهر بالمعرض في قاعة التراث رقم "4"، ويمتد على مساحة نحو ألف متر، تشمل عدة أركان، مثل قاعة الندوات، وركن للفتوى، وركن الخط العربي، فضلًا عن ركن للأطفال والمخطوطات.