أردوغان: يمكن أن نعطي فنلندا رسالة تصدم السويد بشأن الناتو

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بلاده يمكن أن تعطي فنلندا رسالة مختلفة تصيب السويد بصدمة بشأن الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "الأناضول" التركية، اليوم الاثنين.

وأوضح أردوغان، في تصريحات أدلى بها خلال لقاء مع الشباب بولاية بيليجيك في وسط تركيا، أن بلاده طلبت تسليم مجموعة من الإرهابيين المقيمين في السويد، وعددهم 120، لكي توافق على انضمام الأخيرة للناتو.

وأضاق: "الجانب السويدي ادعى أنه أجرى تعديلات دستورية واتخذ إجراءات في هذا الصدد وكأنه يسخر من تركيا".

وتابع: "هؤلاء يظنون أن تركيا اليوم هي نفسها قبل 20 أو 30 أو 40 عامًا لكنها ليست كذلك... يمكن أن نعطي فنلندا رسالة مختلفة إذا لزم الأمر، وعندها سوف تصاب السويد بصدمة ولكن يجب ألا ترتكب فنلندا نفس الخطأ".

واستنكر الرئيس التركي سماح السلطات السويدية لأنصار اليمين المتطرف بحرق نسخ من القرآن الكريم قبل أيام، حيث قال: "هل قضوا على الإسلام بحرقهم المصحف؟ هم كشفوا فحسب قدر الفساد الذي استشرى بينهم".