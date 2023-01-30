أعربت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، عن أمنياتها في عودة صناعة السينما المصرية إلى سابق عهدها وأحسن، لافتة إلى أن «دور السينما مهم جدًا».

وقالت خلال لقاء لبرنامج «على مسؤوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأحد، إن الصناعة مرت بأكثر من عقبة أدت إلى تأخرها، مشيرة إلى أنها تشهد الآن «حالة من حالات بداية النهوض».

وأضافت أن الوزارة أصدرت هذا العام قرارًا باستمرار الفنان حسين فهمي، رئيسًا لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، معلنة أنها من المقرر أن تلتقي «فهمي» قريبًا؛ لمتابعة مجموعة من الملفات.

وفي سياق آخر، تحدثت وزيرة الثقافة عن افتتاح الأوبرا في العاصمة الإدارية الجديدة، قائلة: «نحن في انتظار التوجيهات لأننا لا نعلم شكل الافتتاح حتى الآن، مدينة الثقافة والفنون لا تتبع الوزارة، لكننا في انتظار أي توجيهات لنكون جاهزين».

وتمنت أن تتاح لها الفرصة خلال عام 2023، من أجل تحقيق الرؤية التي بدأتها منذ تولي المسؤولية، موضحة أنها تسعى لتشكيل الوعي والوجدان عند الأطفال، وتغيير مفهوم الناس عن الثقافة والفنون.

وأشارت إلى أنها تحقق رؤيتها من خلال البروتوكول الموقع مع وزارتي التربية والتعليم، والتعليم العالي، بشأن المسرح والسينما والأنشطة الفنية، مشيدة بالدعم والتغطية الإعلامية لمعرض القاهرة الدولي للكتاب هذا العام.

واستطردت: «التغطية الإعلامية للمعرض غير مسبوقة بشهادة الجميع، حتى العاملين في هيئة الكتاب والمسؤولين عن المعرض قالوا إنهم لم يجدوا هذا الدعم من قبل، فاهتمام الدولة بالثقافة والفنون بشكل غير عادي».