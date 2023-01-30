فيتوريا يزور الإسماعيلي ومعسكر منتخب الشباب

يتوجه الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، اليوم الإثنين، إلى الإسماعيلية لزيارة كل من النادي الإسماعيلي ومعسكر منتخب الشباب المقام حاليا هناك.

ووجه فيتوريا جهازه المعاون بمتابعة كافة مباريات الدوري الممتاز، خلال الفترة المقبلة من أجل اختيار الأفضل للمنتخب، والذي سينطلق مارس المقبل، استعدادا للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية «كود ديفوار 2023».

ويعسكر منتخب الشباب بقيادة محمود جابر المدير الفني بالإسماعيلية، استعدادا لبطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 20 عاما والتي ستُقام في مصر خلال شهري فبراير ومارس المقبلين.

ويستعد المنتخب الوطني لمواجهة مالاوي في الجولة الثالثة من المجموعة الرابعة والتي ستُقام يوم 20 من مارس القادم، ثم سيواجه ذات المنتخب في الجولة الرابعة والتي ستُقام يوم 27 من ذات الشهر.

واستأنف نادي الإسماعيلي تدريباته اليوم، استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري بالجولة الـ17 من الدوري الممتاز، بعد أن منح أحمد حسام ميدو المدير الفني للدراويش راحة سلبية للاعبين لمدة 48 ساعة بعد الفوز على الداخلية بثلاثية مقابل هدف في الجولة الـ16.