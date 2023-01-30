 عمدة بروكسل: التعاون الجيد للشرطة وراء اعتقال مهاجم مترو الأنفاق - بوابة الشروق
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عمدة بروكسل: التعاون الجيد للشرطة وراء اعتقال مهاجم مترو الأنفاق

د أ ب
نشر في: الإثنين 30 يناير 2023 - 10:52 م | آخر تحديث: الإثنين 30 يناير 2023 - 10:52 م

قال عمدة مدينة بروكسل فيليب كلوز في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مساء اليوم الإثنين، إن التعاون الجيد للشرطة أدى إلى اعتقال سريع لمهاجم محطة شومان، في حين لم تؤكد الشرطة بعد استخدام سكين في الهجوم.

وكانت الشرطة قد ألقت القبض على شاب في وقت سابق في أعقاب هجوم على محطة مترو أنفاق شومان في بروكسل الواقعة بالقرب من مقر الاتحاد الأوروبي، وأصيب شخص آخر، وفقا لما ذكره شهود عيان ومعلومات من بعض رجال الشرطة لوكالة الأنباء الألمانية.

ووقع الحادث في محطة مترو شومان الشهيرة. وكان العديد من ضباط الشرطة مع كلاب بوليسية يقومون بدوريات في المنطقة، التي تقع مباشرة أمام مقر المفوضية الأوروبية.

ولم يتسن على الفور معرفة مدى حجم الإصابات التي لحقت بالشخص الذي تعرض للهجوم، كما لم ترد معلومات عن أية ضحايا إضافيين.

وقالت هيئة النقل في بروكسل في تغريدة لها على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إنه تم تعليق الخدمة في المحطة.

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