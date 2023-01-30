معدلات المواليد في بولندا تصل إلى أدنى مستوياتها منذ الحرب العالمية الثانية

سجلت بولندا أدنى معدل للمواليد منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، حيث انخفض عدد المواليد بنحو 27 ألف مولود العام الماضي، حسبما أعلن المكتب المركزي للاحصاء في بولندا اليوم الاثنين.



وقال المكتب إن تعداد السكان انخفض بمقدار 141 ألفا ليصبح أقل بقليل من 8ر37 مليونا المسجل في عام 2022.



وقال مدير المكتب دومينيك روزكروت، إنه تم تسجيل 305 آلاف حالة ولادة مقارنة بـ448 ألف حالة وفاة في عام 2022.



يشار إلى أن عدد سكان بولندا آخذ في التراجع منذ عام 2013. ولم يظهر للجهود التي تبذلها حكومة حزب القانون والعدالة المحافظ في الدولة ذات الأغلبية الكاثوليكية لزيادة معدل المواليد من خلال الحوافز وقوانين الإجهاض التقييدية، أي تأثير حتى الآن.



وتشير كل من أحزاب المعارضة والمدافعون عن حقوق المرأة إلى أن قوانين الإجهاض الأكثر صرامة التي تم إدخالها منذ نحو عامين كان لها تأثير رادع، لأنها تميل إلى حث بعض النساء على تجنب الحمل.



وفي أكتوبر 2020، حظرت المحكمة الدستورية البولندية الإجهاض حتى لو تبين أن الجنين يعاني من تشوهات شديدة، الأمر الذي أثار احتجاجات لعدة أسابيع.