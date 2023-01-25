وزير الخارجية: زيارة الرئيس السيسي إلى الهند كانت فرصة جيدة لتدعيم العلاقات الثنائية بين البلدين

أكد وزير الخارجية سامح شكري أن زيارة الرئيس السيسي إلى الهند كانت فرصة جيدة لتدعيم العلاقات الثنائية بين البلدين على المستوى السياسي والاقتصادي



وأضاف وزير الخارجية في تصريحات خاصة لقناة "النيل للأخبار" مساء اليوم /الأحد/، أن الزيارة تأتي أيضا لفتح مجالات كثيرة للتعاون والاستفادة من خبرة البلدين، ما حققته الهند خلال المرحلة الماضية ومكانتها ضمن الاقتصاديات البازخة .



وأشار إلى أن زيارة الرئيس السيسي إلى أذربيجان و أرمينيا تأتي كأول زيارة لرئيس مصر لأي من الدولتين، مبينا أن مصر لها علاقات جيدة مع دول جنوب القوقاز.



وأضاف أن هناك حاجة دائمة للتواصل والتنسيق على مستوى القيادات لإعطاء دفعة لمسار العلاقات الثنائية وكانت أيضا فرصة لاستعراض الأوضاع الإقليمية والدولية التي لها تأثير سواء على مصر أو أذربيجان أو أرمينيا.



وأكد وزير الخارجية أن مصر دائما تلتزم بساسية متوازنة، وكذلك سياسة داعية إلى التوصل لحول سلمية للنزاعات، لافتا إلى أن مصر لها مكانة لدى اذربيجان وأرومينيا تؤهلها للقيام بدور لتحقيق الاستقرار والسلام وتوجيه الجهود نحو التنمية .