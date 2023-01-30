رئيس الوزراء البريطاني: بلادنا قادت العالم في دعم أوكرانيا وفي مواجهة روسيا

قال رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، إن بلاده "قادت العالم" في دعمها لأوكرانيا وفي مواجهة روسيا.

وأكد سوناك - في تصريحات نقلتها شبكة "سكاي نيوز" الناطقة باللغة الإنجليزية، اليوم الإثنين - أهمية دعم أوكرانيا في حربها ضد روسيا، مضيفا أنه عندما يتعلق الأمر بالقوات المسلحة والدفاع، فإن الأمر الذي يجب أن نفخر به حقًا جميعًا هو ما فعلته بلادنا لدعم كييف ومواجهة روسيا.

كما شدد على أن "هذا أمر قدنا العالم فيه وسنواصل القيام به"، وأن بلاده كانت ترسل دبابات من طراز "تشالنجر 2" إلى أوكرانيا وكانت "أول دولة كبرى تعلن ذلك".

وأشار إلى أن الأمر أدى - من خلال المحادثات مع شركائنا في جميع أنحاء العالم - إلى أن دولًا أخرى مثل ألمانيا، والولايات المتحدة ودول أخرى قالت أيضًا إنها ستفعل الشيء نفسه "لذا فقد قدنا الجميع".

وأردف "هذا مهم حقًا لأنه سيوفر الدعم الذي تحتاجه أوكرانيا لتحقيق المزيد من التقدم ضد روسيا خلال الجزء الأول من هذا العام"، لافتا إلى أن الحرب تؤثر على بلاده.