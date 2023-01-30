دبلن تستعيد معلما أدبيا بعد إعادة فتح منزل أوسكار وايلد

يعيد منزل مرحلة الطفولة الخاص بأوسكار وايلد، فتح أبوابه أمام الزوار في دبلن بجولته الشهيرة التي تحيي ذكرى خفة دم المؤلف وأسلوبه الشيق وتروي قصة وفاته في ظل القوانين التي تضطهد المثليين.

وبعدما أُغلق منزل أوسكار وايلد للتجديدات حتى الشهر الحالي يناير، تقرر مرة أخرى فتح أبوابه كمعلم أدبي رئيسي في دبلن إلى جانب برج جيمس جويس ومتحف أيرلندا للأدب.

وكان المنزل الذي يقع في ميريون سكوير 1، على بعد دقائق من المعرض الوطني وشارع التسوق الشهير شارع جرافتون، منزل وايلد ووالديه، جين وويليام وايلد، من عام 1855 فصاعدا.

ونظرا لأن المبنى يضم أيضا كلية، فلا يمكن للزوار مشاهدته خلال فترات الدراسة الشتوية إلا في عطلات نهاية الأسبوع في إطار جولة إرشادية مدتها 90 دقيقة (18 يورو). ومن نهاية أبريل إلى بداية سبتمبر، يمكن زيارة المنزل دون موعد، بحسب موقعه الإلكتروني.

وعلى الجهة المقابلة مباشرة من منزل وايلد توجد حديقة تحتوي على تمثال رخامي للكاتب المسرحي بتعبير مشهور ذي وجهين – أحدهما يعكس طبيعة المؤلف التي تبدو تافهة، والأخرى تكشف حزنا عميقا تحته.