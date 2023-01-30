جامعة طنطا تتقدم 96 مركزا عالميا في تصنيف ويبومتركس العالمي

أعلن رئيس جامعة طنطا الدكتور محمود ذكي، تقدم جامعة طنطا عالمياً في تصنيف "Webometrics" للاستشهادات المرجعية نسخة يناير 2023 بفارق 96 مركزًا عن ترتيب يناير 2022.

وحققت الجامعة المركز 826 عالميًا بدلًا من المركز 922، وذلك طبقًا للنسخة الأخيرة الصادرة من التصنيف والتي تم إعلانها يوم 27 يناير الجاري.

كما احتلت الجامعة على المستوى المحلي المركز السابع بين 41 جامعة مصرية مشاركة في التصنيف.

وأوضح رئيس جامعة طنطا، أن التصنيف الإسباني "Webometrics" يعد من أهم التصنيفات الدولية، ويعتمد على تقييم الجامعات العالمية من حيث مكانة البحث العلمي المعتمد دوليًا من خلال "Google Scholar" للاستشهادات بالبحوث العالمية على مستوى 30 ألف جامعة من 200 دولة.

كما يهدف التصنيف إلى تحسين وجود مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي على الإنترنت، وتشجيع نشر المقالات العلمية المحكمة بطريقة الوصول المفتوح.

وأكد أن الخطة الاستراتيجية للجامعة ومحاور التطوير والإنجاز تستهدف تحقيق المكانة الريادية للجامعة من خلال تعظيم مخرجات البحث العلمي، وتعزيز قدرات الباحثين من منسوبي الجامعة.

وأشار الدكتور كمال عكاشة نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، أن عدد الاستشهادات العلمية المرجعية من الإنتاج الفكري للجامعة قد بلغ في هذا الإصدار مليونين و730 ألفًا و86 نسخة بفارق 64628 عن نسخة يناير 2022 والتي بلغ عدد الاستشهادات بها 208458 استشهادًا.

وشدد على أن هذا التقدم نتيجة لجهود الجامعة المستمرة في تشجيع الباحثين لإنتاج أبحاث علمية متميزة ونشرها في مجالات دولية ذات معامل تأثير عالٍ.