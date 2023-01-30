ريان إير تعرب عن ثقتها في الحفاظ على الربحية مع عودة الحجوزات للارتفاع

أعربت شركة ريان أير هولدنجز الأيرلندية للطيران منخفض التكلفة، عن ثقتها في إمكانية الحفاظ على ربحيتها العام المقبل وما بعده، حيث تدفع القفزة في الطلب على السفر، أسعار التذاكر للارتفاع، في وقت تشغل فيه الشركة طائرات تتمتع بطاقة استيعاب أكبر، وكفاءة في استهلاك الوقود.

ووفقا لوكالة بلومبرج للأنباء، قالت أكبر شركة للطيران منخفض التكلفة في أوروبا في بيان اليوم الاثنين، إن الأرباح بعد خصم الضريبة في الربع الثالث المنتهي في ديسمبر الماضي، وصلت إلى 211 مليون يورو (229 مليون دولار)، مقارنة مع خسارة قدرها 96 مليون يورو، في الفترة نفسها قبل عام.

ويقل ذلك عن أرباح مقدرة من جانب بلومبرج عند 3ر263 مليون يورو.

وأكدت الشركة من جديد على توقعاتها لأرباح العام بأكمله في نطاق بين 1.325 و1.425 مليار يورو، وهو نطاق زادته ريان أير في وقت سابق من هذا الشهر.

وقال المدير المالي للشركة نيل سوراهان: "سنحقق أرباحا قياسية في العام المالي الحالي، ونتوقع أن نستمر في زيادة الربحية في العام المقبل وما بعده".

وقال: "استنادا إلى وضع الحجوزات، أعتقد أن أسعار التذاكر سترتفع في عيد الفصح والصيف".

وتتعافى صناعة الطيران من أسوأ تباطؤ على الإطلاق، وتستفيد شركات الطيران الاقتصادي مثل ريان أير وإيزي جيت بشكل خاص، في ظل تصيد المقتصدين لصفقات تتعلق بأسعار الرحلات.