قال الإعلامي أحمد موسى، إن «ثورة 30 يونيو 2013 أنقذت مصر والأمة العربية بالكامل؛ من المحيط من الخليج».



وأضاف خلال تقديمه لبرنامج «على مسؤوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الاثنين، أن «عدم نجاح الثورة وانحياز الجيش العظيم لها، كان سيؤدي إلى عدم وجود دولة عربية واحدة مستقرة على أرض كاملة أبدًا».



ونوه أن الدول العربية كانت ستتحول بالكامل إلى دوليات – وفقًا لمخطط جماعة الإخوان الإرهابية – لو لم تنجح ثورة 30 يونيو، مؤكدًا أن «نجاح مصر بمثابة نجاح للوطن العربي، وإنقاذ للدين والأمة العربية بالكامل».



وشدد على أن قوة وصلابة مصر من قوة وصلابة جيشها، معقبًا: «تفتكروا لو معندناش جيش بهذه القوة كنا بقينا فين؟ لازم نفتكر جميعًا ونعي دروس الماضي لنفهم ما يدور اليوم، محدش عارف بكرة فيه إيه»، بحسب وصفه.