نائب وزير خارجية روسيا: سنواجه الولايات المتحدة بكل الوسائل لمنعها من هزيمتنا

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي ريابكوف، أن بلاده ستواجه نهج السياسة الأمريكية المتمثل بإلحاق هزيمة استراتيجية بها بأشد الطرق وبكل الوسائل المتاحة.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي، خلال مقابلة مع وكالة أنباء "سبوتنيك"، اليوم الاثنين: "إن جميع المواضيع، التي يمكن تصورها بشأن الحوار مع الولايات المتحدة، باتت مسدودة عمليا".

وأضاف ريابكوف: "لقد وصلت علاقاتنا إلى هذا الطريق المسدود بسبب نهج واشنطن المناهض لروسيا، والذي ظل يتصاعد عاما بعد عام وشهرا بعد شهر على مدى السنوات الماضية، حول الوضع الأمني ​​برمته، بما في ذلك الحد من التسلح"، مؤكدا أن الوضع أصبح خطيرا.

وأكد نائب وزير الخارجية الروسي، أن نهج الولايات المتحدة يقضي بإلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا، مشدداً على أن بلاده سوف تواجه هذا النهج بأشد الطرق وبكل الوسائل المتاحة لديها.