لجنة الطوارئ بـ الصحة العالمية: انتشار كورونا مازال يمثل حالة طوارئ تثير قلقا دوليا

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تادروس ادهانوم "إن جائحة كورونا لاتزال تمثل حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا".

جاء ذلك في بيان اليوم الاثنين، استند إلى توصيات لجنة الطوارئ الصحية بمنظمة الصحة العالمية، والتي تصدرت تقريرها عقب انتهاء اجتماع اللجنة الذي عقدته يوم الجمعة الماضي لبحث تطورات انتشار فيروس كورونا، وأشارت المنظمة إلى أن المدير العام وافق على توصية اللجنة وأقر برأيها أن "الجائحة ربما تكون في مرحلة انتقالية".

وأكدت المنظمة في التقرير أن تقييم المخاطر السريع الأخير يشير إلى أن الخطر العالمي على صحة الإنسان وانتقاله المستمر لايزال مرتفعا، خاصة في ظل المتحورات المتداولة حاليا لمتحور أوميكرون.. وأعربت أمانة المنظمة عن قلقها بشأن استمرار تطور الفيروس فى سياق التداول غير الخاضع للرقابة والانخفاض الكبير في تقارير الدول الأعضاء عن المرض والوفيات والاستشفاء، فيما دعت المنظمة إلى تبادل المعلومات في وقت مناسب لتوجيه الاستجابة المستمرة للفيروس.

وأكدت لجنة الطوارئ أن سلالات متحور أوميكرون الفرعية المنتشرة حاليا على مستوى العالم قابلة للانتقال بدرجة كبيرة، كما أشارت منظمة الصحة العالمية إلى أن الإدراك العام للمخاطر أدى إلى انخفاض كبير في استخدام تدابير الصحة العامة والتدابير الاجتماعية، مثل الأقنعة والتباعد الاجتماعي.

وذكر التقرير أن اللجنة وافقت على أن المرض لايزال معديا وخطيرا وله القدرة على إحداث أضرار جسيمة في الصحة والنظم الصحية، كما أقرت أن الجائحة قد تقترب من نقطة انعطاف مؤكدة، وتحقيق مستويات أعلى من المناعة السكانية على مستوى العالم، إما من خلال العدوى أو التطعيم بما يؤدى إلى الحد من تأثير الفيروس.

وحثت المنظمة الدولية الدول على التخطيط لإدماج لقاح كورونا في جزء من برامج التحصين مدى الحياة، وأن تعمل على استمرار توفير اللقاحات مع الاستمرار في تعديل أي تدابير دولية متبقية متعلقة بالسفر، وعدم المطالبة بإثبات التطعيم ضد كورونا كشرط أساسى للسفر.