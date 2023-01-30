 مسؤولة بالصحة: رصدنا استهانة وسلوك غير شرعي تجاه فحوصات ما قبل الزواج - بوابة الشروق
الإثنين 30 يناير 2023 4:16 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل ستزور معرض الكتاب هذا العام؟
النتـائـج تصويت

مسؤولة بالصحة: رصدنا استهانة وسلوك غير شرعي تجاه فحوصات ما قبل الزواج

أرشيفية
أرشيفية
أحمد علاء
نشر في: الإثنين 30 يناير 2023 - 3:24 ص | آخر تحديث: الإثنين 30 يناير 2023 - 3:24 ص

قالت الدكتورة آمال عبد الحي مديرة الإدارة العامة للأمومة والطفولة بوزارة الصحة والسكان، إن قانون الطفل ينص على أنه لا يتم إجراء عقد الزواج لمن هم تحت سن 18 عاما ولمن لا يجري الفحوصات الطبية اللازمة.

وأضافت خلال مقابلة مع برنامج "من مصر" الذي يُقدمه الإعلامي عمرو خليل عبر شاشة "cbc"، مساء الأحد، أن القانون حدَّد مسؤولية وزارة الصحة عن هذه الفحوصات، مشيرة إلى حدوث حالة من الاستهانة تجاه هذا البند.

ولفتت إلى أن البعض سلك طرقا غير شرعية وحدث بعض التلاعب، باعتبارها حقيقة لا يمكن إنكارها، منوهة بأن هناك حاجة لزيادة وعي المجتمع حول أهمية فحوصات ما قبل الزواج.

ونوهت بأن هناك برنامجا قوميا لفحص المقبلين على الزواج، لكن المبادرة الرئاسية التي سيتم إعلانها في منتصف فبراير ستتضمن جديدا، وذلك من خلال فحوصات مهمة جدا بما في ذلك الاكتشاف المبكر للمشكلات الصحية وهو ما يشكل حماية للأسرة.

ونوهت بأن هذه الجهود تمثل حماية للجيل الجديد، سواء من الأمراض المعدية أو الأمراض المزمنة، مؤكدة أن البرنامج يتضمن محورا مهما يتمثل في المشورة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك