بلينكن يؤكد على الحاجة لحل الدولتين لدى وصوله إسرائيل

حث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إسرائيل والفلسطينيين على تهدئة التوتر في أثناء زيارته لإسرائيل يوم الاثنين، والتي تأتي وسط أسوأ موجة من أعمال العنف منذ سنوات.



وأكد بلينكن النظر إلى عملية السلام المتوقفة منذ فترة طويلة باعتبارها "الطريق الوحيد" للمضي قدما، بحسب وكالة "رويترز" للأنياء.



وقُتل سبعة إسرائيليين، يوم الجمعة على يد رجل من القدس الشرقية قبل أن يستشهد على يد شرطة الاحتلال الإسرائيلي.



جاء ذلك في أعقاب مداهمة إسرائيلية لبلدة جنين بالضفة الغربية يوم الخميس، استشهد فيها عشرة فلسطينيين.



ووفقا لمسؤولي الصحة، استشهد 35 فلسطينيا على الأقل، على يد شرطة الإحتلال منذ الأول من يناير.



وقال بلينكن للصحفيين بعد هبوط طائرته في تل أبيب "مسؤولية الجميع اتخاذ خطوات لتهدئة التوتر بدلا من تأجيجه".



وحرض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي سيلتقي به بلينكن في وقت لاحق يوم الاثنين، المزيد من الإسرائيليين إلى حمل السلاح. لكنه حذر الإسرائيليين أيضا من اللجوء إلى العنف.



ومن المقرر أن يلتقي بلينكن بالرئيس الفلسطيني محمود عباس يوم الثلاثاء.



وقال مسؤولون فلسطينيون إن مستوطنين إسرائيليين أضرموا النيران يوم الاثنين في سيارتين بالقرب من مدينة نابلس شمال الضفة الغربية ورشقوا منزلا بالقرب من رام الله بالحجارة، بعد هجوم مماثل يوم الأحد.



وفي إراقة جديدة للدماء، قال مسؤولون فلسطينيون إن القوات الإسرائيلية قتلت رجلا يبلغ من العمر 26 عاما عند نقطة تفتيش بالضفة الغربية المحتلة.



في المقابل، قال حيش الاحتلال إن القوات فتحت النار على سيارة الرجل بعدما صدم أحد أفراده وحاول الفرار من التفتيش.



وتوقفت آخر جولة من المحادثات التي كانت ترعاها الولايات المتحدة بشأن إقامة دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل في عام 2014.



وتضم حكومة نتنياهو المتشددة الجديدة شركاء يعارضون قيام دولة فلسطينية.



وقال بلينكن خلال تصريحاته بالقاهرة إن واشنطن لديها إيمان راسخ "بحل الدولتين عبر المفاوضات باعتباره السبيل الوحيد لحل دائم للصراع".



ومع ذلك، تشير أحدث بيانات إلى أن التأييد لحل الدولتين وصل إلى مستوى تاريخي متدن. ووفقا لمسح نشره الأسبوع الماضي المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية، فإن 33 بالمئة فقط من الفلسطينيين و34 بالمئة من اليهود الإسرائيليين يقولون إنهم يؤيدون ذلك، مما يمثل انخفاضا كبيرا مقارنة ببيانات جرى رصدها في عام 2020.



وقال ثلثا الفلسطينيين و53% من اليهود الإسرائيليين إنهم يعارضون حل الدولتين.