جناح الأزهر يحتفي بسفراء المشيخة البارزين بلوحات تعريفية معلقة بمتحف المخطوطات

احتفى ركن متحف المخطوطات بجناح الأزهر بسفرائه الذين تقلدوا مناصب عليا قيادية، وعلق لهم لوحات تعريفية تتضمن أهم مناصبهم التي تقلدوها وسيرتهم الذاتية؛ لتعريف زوار جناح الأزهر بهم، وبثمرات جهود الأزهر الخارجية، تحت اسم" لآلىء الأزهر الشريف"، في عشر لوحات معلقة على حائط متحف المخطوطات.

وتضمنت هذه اللوحات التعريفية ثلاث شخصيات تقلدوا منصب رئيس الجمهورية وهم: محمد إبراهيم بوخروبة، وشهرته هواري بومدين، الرئيس الثاني للجزائر المستقلة شغل المنصب من 19 يونيو 1965، واستمر على رأس السلطة حتى وفاته في 27 ديسمبر 1978.

وقد قال عن الأزهر:" جئت مترجلًا للأزهر الشريف للتعلم بين أروقته وعلى يد شيوخه، جئت إلى كعبة العلم والدين وواحة الفهم السليم والطرح العلمي المستقيم، هذا هو الأزهر، صانع العلماء والمصلحين والقادة والزعماء".

والثاني: مأمون عبد القيوم، رئيس جزر المالديف، الذي قضى في الحكم أكثر من ثلاثين عامًا، ليصبح من أكثر الحكام الآسيويين جلوسًا على كرسي السلطة، والثالث محمد فؤاد هورامي، الرئيس السابع لجمهورية العراق والحاكم الجمهوري الثامن في تاريخ الجمهورية العراقية منذ أن تأسست 1958.

كما تضمنت اللوحات التعريفية المعلقة ثلاث شخصيات تقلدوا مناصب دينية عليا وهم: الدكتور محمد المدني بن منصور الشويرف، رئيس دار الإفتاء الليبية، الذي بدأ الدراسة بكلية الشريعة في بداية السنة الدراسية 1952، وكان من الطلاب الأوائل بالكلية طيلة مدة دراسته وتحصل على الشهادة العالية لكلية الشريعة الليسانس سنة 1956، ثم واصل تعليمه في الأزهر الشريف ليحصل على شهادة العالمية مع الإجازة في التدريس.

والثاني الشيخ أمين طاهر الحسيني، المفتي العام للقدس، والثالث الشيخ محمد قريش شهاب، وزير الشؤون الدينية الأسبق بإندونيسيا.

وتضمنت أربع لوحات لشخصيات بارزة في مجال الاقتصاد والسياسة وهم: محمد ماكين الصيني، وهو عالم دين ومترجم صيني مسلم، ترجم القرآن الكريم إلى الصينية، وفي سنة 1931 سافر إلى مصر موفدًا ضمن أول بعثة أرسلتها حكومة الصين للدراسة بالأزهر الشريف، والحاج نك عبد العزيز نك مات، سياسي ورجل دين ماليزي مسلم، انتخب سنة 1986 في المجلس التشريعي لولاية كلنتن، وفي عام 1990 ترأس حكومة ولاية كلنتن إلى سنة 2013، كما صار الرئيس الروحي لحزبه ابتداءًا من سنة 1991.

والدكتورة عائشة المناعي، الحاصلة على الدكتوراه من جامعة الأزهر وأول امرأة في الخليج العربي تتولى عضو البرلمان العربي بمنصب نائب رئيس البرلمان العربي بأغلبية الأصوات، وأليكو دانغوت، من دولة نيجيريا، التحق بجامعة الأزهر في القاهرة وتخرج في كلية الدراسات التجارية وحصل على شهادة البكالوريوس في إدارة الأعمال، وفي عام 2017 تم تصنيفه على أنه أغنى رجل من أصول أفريقية في العالم.

وذكر مجدي حامد مهران، رئيس الإدارة المركزية للمكتبة، أن فكرة لآلئ الأزهر الشريف هي فكرة ولدت داخل المكتبة نتيجة تفاعلها الدائم مع طلاب العلم والباحثين، ومن هنا كان علينا البحث حول الوافدين والدارسين داخل رحاب الأزهر الشريف، الذين تقلدوا مناصب عليا وتمثل دولهم التمثيل المشرف نتيجة ما درسوه وتعلموه داخل الأزهر، ليكونوا قدوة لأبناء أوطانهم.

وبيّن مصطفى أكرم، مدير إدارة التخطيط بالمكتبة، أن فكرة لآلئ الأزهر نابعة من الدور المشرف والمعتاد من مؤسسة الأزهر الشريف نحو إنارة الطريق العلمي والثقافي على مستوى العالم، وأنه أثر فى وجدان كل من درسوا فيه وكذلك فى تشكيل شخصياتهم وتكوينها حتى أصبحوا رائدين في دولهم، وأنهم نموذج صغير عن مجموعة ممن درسوا بالأزهر، وهناك الكثير من هذه النماذج المشرفة.

وأوضح محمود سعد، باحث بمتحف المخطوطات، نائب مدير إدارة الترميم، أن هذه اللوحات المعروضة بجناح الأزهر الشريف جذبت الكثير من الطلاب الوافدين وشعروا بالفخر بوجود أحد أبناء وطنهم في متحف المخطوطات في جناح الأزهر، وحرصوا على التقاط الصور التذكارية بجانبهم، مبينًا أن هذه اللوحات الشرفية تعطي دافعًا كبيرًا للطلاب الوافدين للتفوق والاجتهاد وترفع من روحهم المعنوية.

ويشارك الأزهر الشريف -للعام السابع على التوالي- بجناحٍ خاص في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 54 وذلك انطلاقًا من مسؤولية الأزهر التعليمية والدعوية في نشر الفكر الإسلامي الوسطي المستنير الذي تبناه طيلة أكثر من ألف عام. ويقع جناح الأزهر بالمعرض في قاعة التراث رقم "4"، ويمتد على مساحة نحو ألف متر، تشمل عدة أركان، مثل قاعة الندوات، وركن للفتوى، وركن الخط العربي، فضلًا عن ركن للأطفال والمخطوطات.