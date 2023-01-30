 مدرب نابولي يشيد بوحدة فريقه بعد الفوز على روما في الدوري - بوابة الشروق
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مدرب نابولي يشيد بوحدة فريقه بعد الفوز على روما في الدوري

د ب أ
نشر في: الإثنين 30 يناير 2023 - 10:10 ص | آخر تحديث: الإثنين 30 يناير 2023 - 10:10 ص

أبدى لوشيانو سباليتي، المدير الفني لفريق نابولي، سعادته بفوز فريقه على روما 2 /1، مساء الأحد، ضمن منافسات المرحلة 20 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ورفع نابولي رصيده بعد ذلك الفوز إلى 53 نقطة في صدارة الترتيب، فيما تجمد رصيد روما عند 37 نقطة في المركز السادس.

وقال سباليتي في تصريحات لشبكة "دازن" عقب المباراة: "تفوز بتلك المباراة إذا اثبت أنك عازم على الفوز، منذ مسؤول ملابس الفريق وحتى آخر رجل على أرض الملعب".

وأضاف: "إنها مباريات معقدة لذلك فإن الجميع يثبت حضوره في المباراة سواء شارك أو كان على مقاعد البدلاء، إنها سمة أساسية في فريقنا، لأن تلك المواسم تكون طويلة".

وتابع: "إذا لم يكن لديك كل الأفراد متحمسين في عملهم اليومي مع زملائهم ويتشوقون للعب جنبا إلى جنب، فإنك لن تحصل على تلك النتائج".


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