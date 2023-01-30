اليونان: العثور على جثة أحد الطيارين في حادث تحطم طائرة تدريب ولا يزال الآخر مفقودا

قالت السلطات اليونانية، إنها عثرت على جثة أحد الطيارين اليونانيين اللذين تحطمت طائرتهما المقاتلة في البحر الأيوني غربي البلاد، اليوم الاثنين، بينما لا يزال الآخر مفقودا.



ونقلت الإذاعة اليونانية (ايه.أر.تي) عن خفر السواحل القول إن فرق الإنقاذ تمكنت من انتشال جثة أحد الطيارين من مياه الفيضانات بعد عدة ساعات من الحادث.



وقال خبراء للإذاعة إن الآمال في استعادة الطيار الآخر المفقود على قيد الحياة يتضاءل.



وأضاف التقرير الإذاعي أنه تم الإبلاغ عن الحادث عندما شاهد طيارو طائرة يونانية أخرى تحطم الطائرة، وهي من طراز إف 4، غرب شبه جزيرة بيلوبونيز اليوم الاثنين.



ولدى سقوط الطائرة، كان الطياران يتدربان على التحليق على مستوى منخفض.



وبحسب وزارة الدفاع في أثينا، فإن الحادث ليست له صلة بالتوترات بين اليونان وتركيا.



وحدثت مناورات خطيرة بين مقاتلات من البلدين المجاورتين فوق بحر أيجة وليس فوق البحر الأيوني.



وتتنازع الدولتان العضوتان بحلف شمال الأطلسي (ناتو) منذ عقود على حقوق السيادة في بحر أيجة وشرق البحر المتوسط.