أرمينيا: حصار أذربيجان لإقليم ناجورنو قرة باغ تطهير عرقي

قالت أرمينيا لقضاة محكمة العدل الدولية، اليوم الاثنين، إن الحصار الذي تفرضه جارتها أذربيجان على إقليم ناجورنو قرة باغ المتنازع عليه يهدف إلى "التطهير العرقي" بالمنطقة، وهو اتهام ترفضه باكو.



وممر لاتشين هو الطريق الوحيد الذي يمكن لأرمينيا من خلاله توفير إمدادات الغذاء والوقود والأدوية لناجورنو قره باغ، المعترف به دوليا على أنه جزء من أذربيجان لكن يقطنه نحو 120 ألفا من الأرمن، بحسب وكالة رويترز.



ولا يزال الممر مغلقا منذ 12 ديسمبر عندما نصب محتجون يقولون إنهم نشطاء معنيون بالبيئة خياما وعطلوا حركة المرور فيه. وتنفي أذربيجان أي حصار، وتقول إن النشطاء ينظمون احتجاجا مشروعا على عمليات تعدين غير قانونية.



وتم عقد جلسة يوم الاثنين في محكمة العدل الدولية في إطار قضية أكبر قدمت أرمينيا ملفها للمحكمة لإصدار أمر لأذربيجان برفع الحصار.



وسوف تستمع المحكمة يوم الثلاثاء إلى طلب مقابل من أذربيجان للمحكمة لإصدار أمر لأرمينيا بوقف زرع الألغام الأرضية في الأراضي التي احتلتها من قبل.