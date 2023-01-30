متحدث التعليم العالي: هناك منافسة بين الجامعات المصرية لدخول التصنيفات المختلفة

قال المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور عادل عبد الغفار، إن تصنيف QS العالمي، أدرج 32 جامعة إفريقية منهم 14 جامعة مصرية، مشيرا إلى أن كل تصنيف له معايير تختلف عن المعايير الأخرى.

ونوه عبدالغفار، خلال اتصال هاتفي مع برنامج "8 الصبح"، المذاع عبر قناة "دي إم سي"، اليوم الاثنين، بأن هناك زيادة مستمرة لعدد الجامعات المدرجة في التصنيفات المختلفة منها التصنيف الصيني والإسباني والأمريكي والهولندي والبريطاني، وهناك منافسة ظهرت بين الجامعات المصرية لدخول هذه التصنيفات.

وأشار إلى أن تصنيف "QS" من أشهر التصنيفات على المستوى الدولي في تصنيف الجامعات، ويدخل فيه عدد ضخم من الجامعات على مستوى العالم، مضيفا أن هذا التصنيف له مجموعة من المعايير الأساسية ومن أهمها النشر الدولي، والأوراق البحثية والشراكات الدولية، والطلاب الوافدين لهذه الجامعة، والخدمات الجامعية المقدمة للطلاب، وأعداد الطلاب مقارنة بأعداد الدكاترة.

وحول خطوات تطوير التعليم العالي، قال إنه حلال الشهر المقبل سيتم مناقشة استراتيجية تطوير التعليم العالي على مستوى الدولة، وبمشاركة كافة المعنيين بالتعليم العالي، وهي استراتيجية تهتم بالتخصصات البينية، مضيفا أننا نحتاج لنظرة حول العالم للتخصصات البينية التى تجمع أكثر من تخصص دراسي وهي تلبي احتياجات سوق العمل.