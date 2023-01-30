بدأت إدارة شرطة العاصمة اليابانية، طوكيو، تدريبات مشتركة مع شركات خاصة اليوم الاثنين للتحضير لمواجهة الهجمات السيبرانية.

وذكرت وكالة أنباء (جيجي برس) اليابانية، أن التدريب الذي تشارك فيه شركات تتعامل مع التقنيات المتقدمة وتشغيل البنية التحتية الحيوية مثل مرافق الطاقة والسكك الحديدية، يحاكي الاستعدادات لمواجهة هجمات برامج الفدية، حيث يطلب الجناة فدية مقابل استعادة الوصول إلى البيانات التي تم حظرها.

ويشار إلى أن حالات برامج الفدية ارتفعت في السنوات الأخيرة.

وفي أكتوبر الماضي، أدى هجوم على نظام السجلات الطبية الإلكترونية لمركز أوساكا الطبي العام إلى تعليق العمليات في المؤسسة الواقعة في مدينة أوساكا بغرب اليابان، بحسب الوكالة اليابانية.

وتقوم إدارة شرطة العاصمة بإجراء تدريبات الأمن السيبراني كل عام تقريبا، ولكن هذه هي المرة الأولى التي يتعامل فيها التدريب مع برامج الفدية.

وتعمل الشرطة مع مسؤولي إدارة الأمن في الشركات الخاصة المشاركة، اليوم الاثنين؛ لتأكيد طرق الإصابة بالفيروسات ومحتوى الملفات الخبيثة والتعامل مع الأضرار.

ومن المقرر أن يستمر التدريب حتى 9 فبراير المقبل، وسيشارك فيه ما مجموعه 550 شخصا من نحو 130 شركة.

ويتم إجراء التدريبات عبر الإنترنت بسبب جائحة كوفيد-19.