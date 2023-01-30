اليابان تبدأ تدريبات حماية المسئولين والهجمات الإلكترونية استعدادا لقمة مجموعة السبع

بدأت شرطة طوكيو وأكثر من 100 شركة تكنولوجيا، اليوم الاثنين تدريبات لمواجهة الهجمات الإلكترونية عبر برامج الفدية، بينما أجرت شرطة هيروشيما تدريبات حماية كبار الشخصيات، وذلك في إطار الاستعدادات لاستضافة قمة مجموعة السبع التي تعقد في مايو المقبل في مدينة هيروشيما.

وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية أنه من خلال التدريبات، التي تشمل شركات تمتلك تكنولوجيا متعلقة بالبنية التحتية، تهدف إدارة شرطة العاصمة إلى تعزيز العلاقات وزيادة اليقظة ضد هجمات فيروسات الكمبيوتر.

ويستند التمرين إلى سيناريو مفاداه أن المتسللين أصابوا نظام الكمبيوتر الخاص بشركة ما وقاموا بتشفير البيانات، مهددين بالكشف عنها ما لم يتم دفع فدية.

وقال رئيس مركز الاستجابة للهجمات الإلكترونية في إدارة شرطة العاصمة إيزومي ماساكي "إن الأصول المعلوماتية للشركات هي كنوز تدعم المجتمع ككل، نحن بحاجة إلى توخي اليقظة ضد الهجمات التي تستهدف القمة".

ويستمر التمرين حتى 9 فبراير المقبل، ويشارك فيه حوالي 550 شخصا من حوالي 130 شركة.

كما أجرت شرطة محافظة هيروشيما تدريبات اليوم الاثنين لحماية كبار الشخصيات في مجموعة السبعة، حيث شارك حوالي نصف "حراس قمة" شرطة المحافظات البالغ عددهم 200 في التدريبات بالمدينة المضيفة.

وحاكي التمرين إطلاق النار مع خروج أحد كبار الشخصيات من السيارة، حيث تم تكليف أفراد الأمن بالقبض على المسلح ومساعدة المسؤول على الفرار كما تدربت الشرطة على منع الهجمات بالأسلحة البيضاء "السكاكين".

ومن المتوقع أن يكون للقمة حضور أمني كبير، بعد إصلاح أجرته وكالة الشرطة الوطنية لحماية الشخصيات البارزة إثر مقتل رئيس الوزراء السابق شينزو آبي برصاصة قاتلة في يوليو الماضي خلال خطاب في مدينة نارا الغربية.

وتضم مجموعة ال 7 بريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والولايات المتحدة بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي.