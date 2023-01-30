دمشق: إصابة 15 من عناصر الأمن في تفجير عبوة ناسفة بحافلة على طريق درعا

أصيب 15 عنصرا من قوى الأمن الداخلي السورية بجروح، مساء اليوم الاثنين، جراء استهداف حافلة تقلهم بعبوة ناسفة على طريق عام دمشق درعا.

وقالت وزارة الداخلية السورية في بيان، نقلته وكالة الأنباء السورية «سانا»: «خلال تنفيذ عناصر قوى الأمن الداخلي مهامهم في درعا، وأثناء عودتهم إلى دمشق، استهدف إرهابيون بعبوة ناسفة حافلة المبيت التي تقلهم قرب جسر خربة غزالة على أوتوستراد دمشق درعا، ما أدى إلى إصابة خمسة عشر عنصرًا بجروح متفاوتة، سبعة منهم إصابتهم خطيرة».

وأضافت الوزارة: «إن دوريات من مختلف الوحدات الشرطية في محافظة درعا حضرت على الفور، وتم إسعاف الجرحى إلى عدة مستشفيات»، مشيرة إلى أن التحقيقات مستمرة، لكشف الإرهابيين واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.