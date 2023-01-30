مرتضى: الفوز على فيوتشر = 8 نقاط

أعرب مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك عن سعادته الكبيرة بالفوز الذي حققه الفريق الأول لكرة القدم على حساب فيوتشر في الدوري العام، بنتيجة هدفين مقابل هدف.

وقال مرتضى في تصريحات عبر قناة الزمالك: "حصلنا من الفوز أمام فيوتشر على 8 نقاط كاملة، لأننا انتصرنا بـ 3 نقاط، وفيوتشر خسر مثلهم، وبيراميدز فقد نقطتين بتعادله مع سيراميكا كليوباترا".

وفي سياق متصل، قال مرتضى: "إبراهيما نداي هدية لنادي الزمالك، لقد تعافى من إصابته القوية وشارك في عدد دقائق خلال مباراة فيوتشر، وانتظروه في الفترة المقبلة".

وأكمل: "الزمالك تعاقد مع ناصر منسي، بعد حسم جميع الأمور المالية، وحصلنا على الاستغناء الخاص به من البنك الأهلي، كما أن محمود شبانة المعار لسموحة سيعود غدًا، وسيشارك في التدريبات الجماعية".

وأتم مرتضى: "اتحاد الكرة أصدر بيانًا ضدي، وقرر تحويلي للجنة الانضباط.. لكني لست من عناصر اللعبة، أنا رئيس ناد.. وحازم إمام، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة يريد أن يصبح رئيسًا للزمالك، لكن هذا لن يحدث".