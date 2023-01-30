مدبولي أمام مؤتمر المستثمرين: مصر تهدف إلى تحقيق توقعات اقتصادية إيجابية خلال 2023

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الاثنين، أن مصر تهدف إلى تحقيق توقعات اقتصادية إيجابية خلال العام الجاري، مضيفا في الوقت نفسه أن مصر ترحب أيضا بالحوارات البناءة التي يمكن أن تتخطى آليات الاستثمار التقليدية.

وقال مدبولي -خلال افتتاح المؤتمر السنوي للمستثمرين بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا- "نجتمع اليوم في وقت أثبتت فيه الشراكات أنها تحقق الصمود في وجه الضغوط الاقتصادية بينما نتعامل مع التحديات ونمهد الطريق للتعافي الاقتصادي"، معربا عن شكره لكل الشركاء من المستثمرين والمديرين التنفيذيين الذين شاركوا في هذا المؤتمر بهدف استكشاف فرص الاستثمار.

وأضاف مدبولي "تواجدنا اليوم هو شهادة لأهمية المشاركة متعددة الأطراف سواء القطاع الخاص أو العام، وفتح آفاق فرص استثمارية أمامنا جميعا"، لافتا إلى أن العالم يشهد حاليا تحديات استثنائية ونتعامل معها بما يشكل مناخا استثماريا جاذبا، وأكد أن العالم اليوم لديه شهية لقصص النجاح الواعدة بخطط واضحة.