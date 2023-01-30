مهرجان رؤى للفيلم المصري القصير يعلن مشاركة لما كان البحر أزرق بدورته السادسة

أعلنت الإدارة المنظمة لمهرجان القاهرة للفيلم المصري"رؤى"، مشاركة الفيلم الروائي القصير"لما كان البحر أزرق"للمخرج عمرو السيوفي، ضمن الدورة السادسة للمهرجان المقرر اقامته في الفترة من 9 إلى 18 مارس المقبل بمركز التحرير الثقافي برئاسة مالك خوري.

الفيلم يشارك في مهرجان رؤى ضمن 32 فيلما مصريا لمخرجين شباب، وقد حظى الفيلم منذ إنتاجه وحتى الآن بالمشاركة في عدة مهرجانات سينمائية محلية ودولية، كان أخرها مهرجان البحرين السينمائي الدولي للفيلم، كما شارك أيضا في مهرجان القاهرة للفيلم القصير في دورته الثالثة بالأوبرا،وحصلت بطلة الفيلم الفنانة هبة عبد الغنى على جائزة أفضل ممثلة، كما عرض عالميا لأول مرة من خلال مهرجان أسوان الدولى لسينما المرأة الذى أقيم في يونيو من العام الماضي.

وشارك أيضا في مهرجان هوليوود للفيلم العربي في الولايات المتحدة الأمريكية،وحصل الفيلم مؤخرا على جائزتين من المهرجان القومى للسينما المصرية في دورته"24"،حيث فاز الفيلم بجائزة شادي عبد السلام كأفضل فيلم روائي أول،وأيضا فازت بطلته الفنانة هبة عبد الغنى بلقب أفضل ممثلة.

"لما كان البحر أزرق" فيلم روائي قصير تدور أحداثه حول "مريم"وهى سيدة في الأربعينات من عمرها، تشعر بالغربة والوحدة الشديدة في بيتها بسبب اهتمام ابنتيها بالتكنولوجيا الحديثة بشكل مبالغ فيه،فتقرر خوض أجرأ تجاربها عند الطبيب النفسي،وهو من بطولة الفنانة هبة عبد الغنى، ومحمود حمدى، ونيكول إسكندر، وآدم زايد، ومن إخراج عمرو السيوفى، وسيناريو محمد زايد.