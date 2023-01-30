 سلطات دونيستك: كييف تقصف البنية التحتية ومحطة ايلوفيسك بصواريخ هيمارس - بوابة الشروق
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سلطات دونيستك: كييف تقصف البنية التحتية ومحطة ايلوفيسك بصواريخ هيمارس

موسكو - أ ش أ
نشر في: الإثنين 30 يناير 2023 - 9:12 ص | آخر تحديث: الإثنين 30 يناير 2023 - 9:12 ص

أعلنت سلطات دونيتسك تضرر البنية التحتية للسكك الحديدية في مدينة ايلوفيسك نتيجة قصف للقوات الأوكرانية بصواريخ هيمارس الأمريكية.

وذكرت السلطات -حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم)- أن القصف الأوكراني دمر شبكة الكهرباء التي تغذي المناطق والقرى السكنية القريبة وشبكات التدفئة.

ومن ناحية أخرى، نشرت وزارة الدفاع الروسية اليوم الاثنين لقطات مصورة لعمل مقاتلات "سو 35 أس"، خلال تدمير محطات رادار وأنظمة دفاع جوي تابعة لأوكرانيا.

وأظهرت اللقطات -التي أوردتها القناة الإخبارية- استخدام طواقمها صواريخ دقيقة "أرض ـ جو" و"أرض ـ أرض" لتدمير محطات الرادار وأنظمة الدفاع الجوي التابعة للقوات الأوكرانية.


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