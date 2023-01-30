التضامن: تدريب الأسر على الوقاية الأولية والاكتشاف المبكر لمتعاطي المخدرات

قال عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، إن الأسرة هي خط الدفاع الأول لمواجهة المخدرات، تليها يليها المدرسة ووسائل الإعلام، مؤكدًا أنه يتم حاليًا تدريب بعض الأسر على الوقاية الأولية والاكتشاف المبكر لمتعاطي المخدرات.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" عبر قناة "CBC”، الأحد، أن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان بدأ تنفيذ برنامج "الأسر القوية" بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، موضحًا أنها كانت التجربة الأولى في المناطق المطورة بديلة العشوائيات، وكانت تستهدف الارتقاء بالخصائص السكانية بأهالي المناطق المطورة.

وأكد أن برنامج "الأسر القوية"، بدأ في 6 مناطق مطورة، وتم تنفيذ أكثر من 170 ألف زيارة منزلية في هذه المناطق، مشيرا إلى أن من ينفذون هذا البرنامج قيادات متطوعة وكوادر من الأهالي في هذه المناطق.

وكشف عن أبرز أعراض تعاطي المخدرات، ومنها العزلة، تدهور مستوى التحصيل الدراسي،والعصبية، مؤكدا أن علاج الإدمان يتطلب التجرد من ثقافة الإنكار ومواجهة الأمر والتعامل معه.