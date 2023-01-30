أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية فاروق بوعسكر النتائج الأولية للدورة الثانية لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب التونسي.

وأضاف أن نسبة الإقبال على التصويت بلغت ١١,٤ ٪ كما بلغ عدد الناخبين الذين شاركوا في الدورة الثانية لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب بلغ ٨٩٥ ألفا ، وعدد الناخبين المسجلين في الدورة الثانية بلغ ٧ ملايين و ٨٥٣ ألفا .

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مساء اليوم الاثنين.

وأشار إلى أن مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عقد اجتماعا ظهر اليوم الإثنين بحضور نائبه ماهر الجديدي و أعضاء مجلس الهيئة محمد التليلي منصري و محمود الواعر و محمد نوفل الفريخة إضافة إلى ممثلين عن الجهاز التنفيذي للهيئة و تم خلال هذا الاجتماع التداول في قرار الاعلان عن النتائج الاولية للدورة الثانية لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب.

وأضاف أن الاقتراع جري في 131 دائرة انتخابية داخل تونس وتنافس فيها 262 مرشحا من بينهم 34 امرأة.

وأجريت العملية الانتخابية في توقيت واحد في كافة الدوائر الانتخابية دون استثناء كما خصصت الهيئة 4222 مركزا للاقتراع.

من جانبه أعلن نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية " ماهر الجديدي" الفائزين في كل دائرة انتخابية ،مع وجود بعض المخالفات التي أسفرت عن بعض الالغاءات في عدد من الدوائر الانتخابية .