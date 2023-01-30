وزير الخارجية الروسي يحث نظيريه الفلسطيني والإسرائيلي على منع أي أعمال تؤدي إلى تدهور الوضع

حث وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، في اتصالين منفصلين بنظيريه الفلسطيني والإسرائيلي، على منع أي أعمال من شأنها تؤدي إلى تدهور الوضع في المنطقة.

ونقلت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية عن بيان الخارجية الروسية، اليوم الأحد، إن "لافروف، أجرى أمس واليوم محادثات هاتفية مع وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، ووزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، مشيرة إلى أن لافروف حث نظيريه على تحمل أقصى قدر من المسؤولية، ومنع أي أعمال يمكن أن تؤدي لتدهور الوضع".

وشدد لافروف على "ضرورة استئناف جهود الرباعية للوسطاء الدوليين لاستئناف المفاوضات".