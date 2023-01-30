يؤثر الكبد الدهني عليك عندما تتراكم الكثير من الدهون في الكبد، ولكن هناك بعض المشروبات التي يمكن أن تساعد في إدارة أعراض هذا المرض.

ونشر موقع "هيلث شوتس" مجموعة من المعلومات حول المشروبات التي يمكن تساعد في تقليل خطر الإصابة بالكبد الدهني.

* القهوة

وجدت العديد من الدراسات، بما في ذلك الدراسة الأخيرة المنشورة في مجلة "نيو ترينتس"، أن شرب القهوة قد يساعد أولئك الذين يعانون من الكبد الدهني، ووجدت دراسة أخرى نشرت في مجلة أمراض الجهاز الهضمي السريرية، أن القهوة تحتوي على مركبات وقائية تحمي الكبد من أمراض الكبد مثل أمراض الكبد الدهنية والسرطان.

* الشاي الأخضر

وجدت دراسة نُشرت في مجلة "نيو ترينتس"، أن شرب الشاي الأخضر يحتوي على خصائص قد تعالج التلف الذي يصيب الكبد، ولكن يجب شرب الشاي الأخضر باعتدال لتجنب المضاعفات.

* عصير الجزر

وفقا لدراسة نشرت في مجلة "بريفنت نيوتريشن آند فوود سايني" يساعد شرب عصير الجزر في إنتاج الأحماض الدهنية الأحادية المشبعة ويحسن حمض الدوكوساهيكسانويك، وكلاهما مفيد لصحة الكبد.

* عصير الشمندر

ليس فقط لصحة الكبد، ولكن عصير الشمندر يساعد في الحماية من جميع الأمراض الصحية، وذلك يحتوي على خصائص مضادة للأكسدة تساعد على منع تراكم الدهون في الكبد، والتي بدورها تساعد في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض الكبد الدهنية، كما أنه يبقي السموم بعيدًا عن الكبد ويحمي صحة الكبد بشكل عام.