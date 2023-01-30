نيفين الكيلاني: لا يمكن إيجاد محرك ثقافي في كل قرية على مستوى الجمهورية

قالت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، إنه لا يمكن إيجاد محرك ثقافي في كل قرية على مستوى الجمهورية.

وأضافت خلال مقابلة مع برنامج "على مسؤوليتي" الذي يُقدمه الإعلامي أحمد موسى، عبر شاشة "صدى البلد"، أن هيئة قصور الثقافة تضم 12 ألف موظف، واصفة ذلك بالرقم الكبير باعتباره أكبر قطاع في وزارة الثقافة.

وأشارت إلى أن قصور الثقافة تمثل منبر التثقيف ورعاية المواهب الفنية والثقافية، لكن مع زيادة عدد السكان لا يمكن مواكبة ذلك بالتوسع في إنشاء هذه القصور، معقبة: "مش هنلاحق بناء".

ولفتت إلى أن التحدي الأكبر في وزارة الثقافة يتمثل في قصور الثقافة، موضحة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بالتعاون بين الوزارات في هذا الصدد.