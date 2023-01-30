ردّت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، على بعض الآراء التي تزعم وجود مجاملات في إصدارات الهيئة العامة للكتاب.

وقالت خلال مقابلة مع برنامج "على مسؤوليتي" الذي يُقدمه الإعلامي أحمد موسى، عبر شاشة "صدى البلد"، إن الهيئة تضم لجنة عليا للنشر، وهي مشكلة من أساتذة وأدباء ومفكرين في مجالات أدبية وفنية وكل ما هو معني بالنشر.

وأضافت أن الأعمال المطلوب نشرها تُعرض على اللجنة، التي تبدي ملاحظات في بعض الأحيان أو تصدر موافقات في أحيان أخرى، مشيرة إلى أن كل كتاب يأخذ دوره الإداري حتى إصداره.

وتابعت: "إحنا بشر.. مش هقول الدنيا وردي.. من الوارد أن تحدث بعض المجاملات لكن هناك حرصا شديدا على المصداقية والشفافية وإعطاء الفرصة وبخاصة للشباب".

وأشارت الوزيرة، إلى أن هناك حرصا كبيرا على تحقيق التنوع من حيث الموضوعات والتخصصات والفئة المستهدفة، مع العناية بحضور مؤثر للشباب في الإصدارات.