لافروف: المفاوضات بشأن خط الغاز التيار الباكستاني وصلت لمرحلة متقدمة

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الاثنين، أن بناء خط الغاز إلى باكستان "التيار الباكستاني"، باتت في مرحلة متقدمة.

وقال لافروف، خلال مؤتمر صحفي عقب محادثاته مع وزير الخارجية الباكستاني بيلاوال بوتو زرداري: "المسألة وصلت بالفعل إلى مرحلة متقدمة من التطور. أنا متأكد من أنه سيتم تسجيل مزيد من التقدم في المستقبل القريب جدا"، بحسب وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وقال زرداري، في المؤتمر الصحفي، أن إسلام أباد تأمل ألا تتدخل دول ثالثة في تجارة النفط بين روسيا وباكستان.

وأشار إلى أن باكستان تواصل إجراء مفاوضات نشطة حول التعاون في قطاع الطاقة مع روسيا، وكما تعلمون أن باكستان تواجه أزمة طاقة خطيرة، و"لدينا العديد من المشاكل المرتبطة بارتفاع أسعار الهيدروكربونات المستوردة".

ومن المفترض أن يربط خط أنابيب الغاز "التيار الباكستاني"، المعروف سابقا باسم "شمال - جنوب"، البنية التحتية لاستقبال الغاز الطبيعي المسال في موانئ كراتشي وجوادار في جنوب باكستان، بمحطات توليد الطاقة ومستهلكي الغاز الصناعي في منطقة كاسور (البنجاب) في شمال البلاد.

ويبلغ طول الخط نحو 1100 كيلومتر؛ ومن المفترض أن يصل حجم تمرير الغاز في الخط 12.3 مليار متر مكعب سنويًا.

وهذه أول زيارة يقوم بها الوزير الباكستاني إلى روسيا منذ توليه منصبه.

وسبق أن ذكرت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا أنه سيتم توجيه اهتمام خاص إلى تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.

ووفقا لوكالة تاس الروسية للأنباء، يأتي الاجتماع الوزاري في إطار عمل مكثف من جانب شركات روسية وباكستانية لحل كل المسائل العالقة ذات الصلة بإمدادات الطاقة إلى باكستان.

كان الجانبان اتفقا في الجلسة الثامنة للجنة الحكومية الباكستانية الروسية للتعاون التجاري والاقتصادي والتقني، التي عقدت في إسلام أباد في الفترة من 18 إلى 20 من الشهر الجاري، على توريد النفط والغاز من روسيا حتى نهاية مارس المقبل.