 هجوم إلكتروني يهدد عاملين بمصانع إسرائيلية بإذابة أجسادهم مع كل جريمة ضد الفلسطينيين - بوابة الشروق
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هجوم إلكتروني يهدد عاملين بمصانع إسرائيلية بإذابة أجسادهم مع كل جريمة ضد الفلسطينيين

وكالات
نشر في: الإثنين 30 يناير 2023 - 2:28 م | آخر تحديث: الإثنين 30 يناير 2023 - 2:28 م
استهدف هجوم إلكتروني مصانع كيميائية إسرائيلية، مهددا العاملين في المصنع بـ"إذابة" أجسادهم مع كل جريمة ترتكب ضد الفلسطينيين.

وجاء في رسالة الهجوم الإلكتروني الذي نفذه "فيلق القدس الإلكتروني": "رسالتنا إلى الكيميائيين العاملين في المصانع الكيماوية اتركوا هذه الوظيفة وابحثوا عن وظيفة جديدة، ابحثوا عن أماكن لا نكون فيها، لكن للأسف نحن في كل مكان".

وأضافت الرسالة: "نؤكد أن عملكم في المصانع الكيماوية يشكل خطرا على حياتكم، لن نتردد أبدا في إذابة أجسادكم بالمواد الكيميائية في المرة القادمة وكل جريمة ضد الفلسطينيين ستكلف دمائكم. نحن في كل مكان".

وسبق أن أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أن شهر يناير الحالي هو الشهر الأكثر دموية في الضفة الغربية المحتلة منذ عام 2015، حيث ارتقى خلاله حتى اليوم برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين 35 شهيدا بينهم 8 أطفال إضافة إلى سيدة مسنة.

وأوضحت الصحة الفلسطينية، أن محافظة جنين سجلت العدد الأكبر من الشهداء منذ بداية العام الجاري بواقع 20 شهيدا.

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