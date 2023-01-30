وزيرة الثقافة: الطباعة سبب ارتفاع أسعار بعض الكتب في معرض القاهرة للكتاب

قالت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، إن أسعار الكتب معرض القاهرة الدولي للكتاب يناسب كل المستويات.

وأضافت خلال مقابلة مع برنامج "على مسؤوليتي" الذي يُقدمه الإعلامي أحمد موسى، عبر شاشة "صدى البلد"، أن الكتب مرتفعة السعر التي تباع بـ300 جنيه تتم طباعتها بتكلفة كبيرة للغاية، أو هي كتب متخصصة في مجالات علمية وتتضمن موضوعات تفرض نوعا مختلفا من الطباعة.

وأشارت إلى أنه سيتم ضخ الكثير من الكتب في المكتبات التابعة لهيئة قصور الثقافة في مختلف المحافظات، كما أنه يتم تجهيز منافذ بيع لإتاحة الكتب أيضا، لافتة إلى أن الوزارة تعمل على ألا تكون هناك كتب مخزنة.

ولفتت الوزيرة إلى أن هناك معارض كتب على مستوى الجمهورية وفي الجامعات توفر الكتب بأسعار رمزية.

يُشار إلى أن هذه المقابلة جاءت ضمن جولة أجراها الإعلامي أحمد موسى في معرض القاهرة الدولي للكتاب.

ومنذ يوم الجمعة، انطلقت الدورة الـ54 من فعاليات معرض الكتاب تحت شعار "على اسم مصر.. معا نقرأ.. نبدع.. نفكر"، وتبلغ قيمة التذكرة خمسة جنيهات، ويكون الحجز إلكترونيا من خلال منصة معرض الكتاب.