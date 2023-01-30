وزير الخارجية الأمريكي يؤكد على الحاجة لحل الدولتين

حث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الاثنين، الإسرائيليين والفلسطينيين على تهدئة التوتر في أثناء زيارته للقدس، وأكد النظر إلى عملية السلام المتوقفة منذ فترة طويلة باعتبارها "الطريق الوحيد" للمضي قدما.



وقُتل سبعة أشخاص بالرصاص في هجوم يوم الجمعة على يد رجل من القدس الشرقية قبل أن ترديه الشرطة قتيلا.‭‭‭‭‭‭ ‬‬‬‬‬‬ولم تكن له صلات معروفة بجماعات مسلحة، بحسب وكالة رويترز.



جاء ذلك في أعقاب مداهمة إسرائيلية لبلدة جنين بالضفة الغربية يوم الخميس استشهد فيها عشرة فلسطينيين.



وقال بلينكن للصحفيين بعد هبوط طائرته في تل أبيب "مسؤولية الجميع اتخاذ خطوات لتهدئة التوتر بدلا من تأجيجه".



ومن المقرر أن يلتقي بلينكن بالرئيس الفلسطيني محمود عباس يوم الثلاثاء.



وقال مسؤولون فلسطينيون إن مستوطنين إسرائيليين أضرموا النيران يوم الاثنين في سيارتين بالقرب من مدينة نابلس شمال الضفة الغربية ورشقوا منزلا بالقرب من رام الله بالحجارة، بعد هجوم مماثل يوم الأحد.