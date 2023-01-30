بريطانيا: العاملون في إدارة الإطفاء يصوتون للإضراب بسبب الأجور

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صوت العاملون في إدارة الإطفاء وغرفة التحكم في بريطانيا بأغلبية ساحقة لصالح الإضراب عن العمل في نزاع بشأن الأجور.

وأيد أعضاء نقابة فرق الإطفاء الإضرابات بنسبة 88% بعد مشاركة كبيرة بلغت 73% بعد أن رفضوا في وقت سابق عرض بزيادة الأجور بنسبة 5%.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) عن النقابة قولها إنها تمهل الحكومة وأصحاب الأعمال 10 أيام لتقديم عرض أفضل قبل اتخاذ قرار بشأن خطوتها التالية.

وإذا قررت النقابة المضي قدما في الإضراب، فسيكون هذا هو أول إضراب للعاملين في إدارة الإطفاء للمطالبة بزيادة الأجور منذ عام 2003 .

وقالت النقابة إن التصويت على الإضراب يأتي بعد أكثر من عقد من التخفيضات في القيمة الحقيقية للأجور.

وأوضح الأمين العام للنقابة مات راك: "لقد تحدث رجال الإطفاء في جميع أنحاء المملكة المتحدة. نقابة فرق الإطفاء لديها تفويض حاسم لتنظيم الإضراب".

وتابع راك: "هذا تصويت ساحق لصالح تنظيم الإضراب ضد عرض يعني المزيد من التخفيضات الكبيرة للأجور بالقيمة الحقيقية لرجال الإطفاء وموظفي غرفة التحكم".