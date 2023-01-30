الخارجية الأمريكية: أكثر من 21 ألف مصري تخرجوا من برامج التبادل الأكاديمي واللغة الإنجليزية

قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس إن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يزور القاهرة؛ لتعزيز العلاقات التي طالما استفاد منها الأمريكيون والمصريون.

وأضاف برايس في تغريدة على حسابه بموقع التدوينات القصيرة "تويتر": "أننا فخورون بشكل خاص بنتائج برامج التبادل لدينا في مصر، والتي تضم حتى الآن أكثر من 21 ألف خريج مصري من برامج التبادل الأكاديمي وبرامج تبادل اللغة الإنجليزية".

وكان بلينكن قد أكد على أن العلاقات بين الشعبين هي إحدى ركائز الشراكة بين الولايات المتحدة ومصر.

وذلك خلال اجتماع أمس الأحد، مع مجموعة متنوعة من الرواد الشباب الصاعدين بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.

وأشار بلينكن إلى أن هؤلاء الشباب هم من يساعدون في تقدم أهدافنا المشتركة سواء التنوع أو الشمول والتعليم، وصولا إلى التمكين الاقتصادي والصحة والعمل المناخي.

وبدأ بلينكن، أمس الأحد، زيارة إلى القاهرة تستمر يومين يستقبله خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسى، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

ويجتمع بلينكن خلال الزيارة مع سامح شكرى وزير الخارجية وعدد من كبار المسئولين المصريين لدفع الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وتعزيز الأمن والسلام فى المنطقة بما فى ذلك من خلال الدعم المشترك للانتخابات فى ليبيا والعملية السياسية الجارية التى يقودها السودانيون