رئيس وزراء تركيا يلمح إلى إمكانية تقييم طلب فنلندا للانضمام للناتو

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاويش أوغلو في أنقرة اليوم الإثنين، إن الحكومة التركية ربما تقيم طلب فنلندا الانضمام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) بصورة منفصلة إذا طُلب منها ذلك.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن تشاوويش أوغلو، القول في إشارة إلى عدم رضا تركيا عن الخطوات التي اتخذتها السويد للانضمام للحلف بجانب فنلندا: "سوف يكون الأمر بمثابة فصل دولة مثيرة للمشاكل عن دولة أقل إثارة للمشاكل".

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد أعلن أن بلاده يمكن أن تعطي فنلندا رسالة مختلفة تصيب السويد بصدمة بشأن الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "الأناضول" التركية، اليوم.

ولفت أردوغان، في تصريحات أدلى بها خلال لقاء مع الشباب بولاية بيليجيك في وسط تركيا، إلى أن بلاده طلبت تسليم مجموعة من الإرهابيين المقيمين في السويد، وعددهم 120، لكي توافق على انضمام الأخيرة للناتو.

وأوضح أن الجانب السويدي ادعى أنه أجرى تعديلات دستورية واتخذ إجراءات في هذا الصدد وكأنه يسخر من تركيا.

وتابع: "هؤلاء يظنون أن تركيا اليوم هي نفسها قبل 20 أو 30 أو 40 عامًا لكنها ليست كذلك... يمكن أن نعطي فنلندا رسالة مختلفة إذا لزم الأمر، وعندها سوف تصاب السويد بصدمة ولكن يجب ألا ترتكب فنلندا نفس الخطأ".