إصابة 3 أشخاص في حادث طعن بمترو أنفاق بروكسل قرب مقر الاتحاد الأوروبي

أصيب ثلاثة أشخاص في حادث طعن في محطة مترو أنفاق شومان في بروكسل بالقرب من مقر الاتحاد الأوروبي بعد ظهر اليوم الاثنين، حسبما أفادت الشرطة.



وقال مسؤولون إن شخصا أصيب بجروح خطيرة بينما أصيب اثنان آخران بجروح طفيفة.



وقال عمدة مدينة بروكسل فيليب كلوز في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مساء اليوم الاثنين، إن التعاون الجيد للشرطة أدى إلى اعتقال سريع لمهاجم محطة شومان"، في حين لم تؤكد الشرطة بعد استخدام سكين في الهجوم.



وكانت الشرطة قد ألقت القبض على شاب في وقت سابق في أعقاب هجوم على محطة مترو الأنفاق الواقعة بالقرب من مقر الاتحاد الأوروبي، وفقا لما ذكره شهود عيان لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).



وقبل دقائق قليلة من اعتقال المشتبه به، صاح المارة: "معه سكين".



ووقع الحادث في محطة مترو شومان الشهيرة. وكان العديد من ضباط الشرطة مع كلاب بوليسية يقومون بدوريات في المنطقة، التي تقع مباشرة أمام مقر المفوضية الأوروبية.

وقالت هيئة النقل في بروكسل في تغريدة لها على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إنه تم تعليق الخدمة في المحطة.



وتقع محطة شومان وسط هيئات تابعة للاتحاد الأوروبي ويستخدمها العديد من موظفي التكتل. وتقع المفوضية الأوروبية ومجلس الاتحاد الأوروبي والدائرة الأوروبية للشؤون الخارجية بجوار المحطة مباشرة.