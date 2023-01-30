هل سيؤدي الحظر الأوروبي على الديزل الروسي إلى رفع أسعار الوقود العالمية؟

تساءلت وكالة أنباء "أسوشيتيد برس" الأمريكية، اليوم الإثنين، عما إذا كان الحظر الأوروبي على الديزل الروسي سيؤدي إلى رفع أسعار الوقود العالمية؟!.

وأشارت الوكالة (في سياق تقرير أعدته حول هذا الشأن) إلى جهود أوروبا الأخيرة نحو قطع علاقاتها في مجال الطاقة مع روسيا وحظر واردات وقود الديزل وغيره من المنتجات المصنوعة من النفط الخام في المصافي الروسية.

وذكرت: أن الحظر الجديد الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على المزيد من قطاعات الطاقة الروسية سيدخل حيز التنفيذ في 5 فبراير المقبل ويأتي بعد حظر استخدام الفحم ومعظم النفط من روسيا؛ حيث تحاول الكتلة المكونة من 27 دولة وقف استخداماتها الأخيرة للطاقة الروسية والتوقف عن تمويل آلة الحرب في يد الكرملين مع اقتراب الذكرى السنوية الأولى للعمليات العسكرية في أوكرانيا.

وأضافت الوكالة أن الحظر الجديد ينطوي في جوهره على مخاطر عديدة؛ خاصة مع الاخذ في الاعتبار حقيقة ارتفاع أسعار الديزل بالفعل منذ بدء العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا في 24 فبراير، فضلا عن تزايد احتمالات ارتفاع أسعار الوقود، الذي يعد مفتاحًا للاقتصاد العالمي، مرة أخرى في الفترة المقبلة.

وأوضحت "أسوشيتيد برس": أن معظم الأشياء التي يشتريها الناس أو يأكلونها يتم نقلها بشكل كبير بواسطة الشاحنات، التي تعمل في الغالب من خلال الديزل، والذي يزود أيضًا المعدات الزراعية وحافلات المدينة والمعدات الصناعية بالطاقة. وتم تضمين التكلفة المرتفعة للديزل في سعر كل شيء تقريبًا، مما ساعد على زيادة التضخم الذي جعل الحياة أكثر صعوبة على الناس في جميع أنحاء العالم.

واعتبرت الوكالة الأمريكية أن مكافحة هذا الأمر يعتمد جزئيًا على تجار الديزل أنفسهم، كما أنه يمكن لأوروبا البحث عن مصادر جديدة، مثل الولايات المتحدة أو الهند أو دول الشرق الأوسط، حتى أنه إذا سارت الأمور بسلاسة، فقد يكون التأثير على الأسعار مؤقتًا ومتواضعًا.. وأشارت إلى أن أوروبا خفضت بالفعل واردات الديزل الروسية إلى النصف تقريبًا، من 50٪ من إجمالي الواردات قبل الأزمة مع أوكرانيا إلى حوالي 27٪ وصعد الموردون الأمريكيون الإمدادات إلى مستويات قياسية، من 34 ألف برميل يوميًا في بداية عام 2022 إلى 237 ألف برميل يوميًا حتى يناير الجاري.

من جانبه، قال قدري سيمسون، كبير مسئولي الطاقة في الاتحاد الأوروبي: إن الأسواق كان لديها الوقت للتكيف بعد إعلان الحظر في يونيو. كما يبدو أن الأوروبيين قاموا بتخزين الديزل الروسي قبل الموعد النهائي، مع ارتفاع الواردات الشهر الماضي. مع ذلك، ارتفعت أسعار الديزل إلى أكثر من 1000 دولار للطن الأسبوع الماضي من 800 دولار للطن في أوائل ديسمبر الماضي. ويكلف الديزل أكثر من 40 دولارًا للبرميل فوق الخام المستخدم في صنعه.