القبض على 22 تاجر مخدرات وتنفيذ 4261 حكما قضائيا متنوعا بالقليوبية

شنت مديرية أمن القليوبية حملة أمنية مكبرة، استهدفت البؤر الإجرامية في قرى المحافظة، وتمكنت من القبض على 22 تاجر مخدرات بحوزتهم كميات من المخدرات المتنوعة، وضبط 14 قطعة سلاح ناري وأبيض، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.

وتلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من مدير إدارة البحث الجنائي بشن حملة أمنية مكبرة لاستهداف وضبط حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، والمواد المخدرة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من الأحكام.

وأسفرت الحملة عن ضبط 22 قضية اتجار في المواد المخدرة ضبط خلالها كمية من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة بحوزة 22 متهمًا لعدد 9 منهم معلومات جنائية، وضبط 14 قطعة سلاح ناري وأبيض.

كما تمكنت الحملة التي شارك فيها مباحث تنفيذ الأحكام من تنفيذ 4261 حكمًا قضائيًا متنوعًا وتحررت المحاضر اللازمة، وتولت الجهات المختصة التحقيق.