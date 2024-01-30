عبر الكاتب والروائي خالد عصام عن سعادته البالغة بصدور أول أعماله رواية "تقاطعات"، والتي صدرت عن دار الشروق بالتزامن مع فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب.

وقال خالد عصام، في تصريحات خاصة لـ"الشروق": أنا سعيد للغاية أن تكون أول أعمالي منشورة مع دار بحجم دار الشروق ذلك لم أكن أتوقعه، وأثناء عملي على الرواية خرجت كل التفاصيل بأفضل صورة ممكنة، أكثر مما كنت أتمنى، كل شيئ كان جيدا.

وحول جائزة خيري شلبي قال: "الجائزة كمناسبة أعطتني فرصة عظيمة لكي يظهر عملي للنور، ورغم عدم فوزي بها، لكن توصية لجنة التحكيم بالنظر لروايتي بعين الاعتبار أسعدني وساعدني كثيرا، وأتمنى أن تستمر الجوائز في دورها الإيجابي في دعم الكتاب والكتابة والرواية حتى لو لم تكن للعمل الأول".

وعن أجواء معرض الكتاب، قال: "الأجواء تدخل السعادة على النفس، ذلك الزحام الجميل على الكتب والقراءة شيئ مبهج خاصة أن المعرض هو بمثابة عيد".

وعن عمله القادم، قال: "أعمل على عمل جديد سأنهيه قريبا، وأتمنى أن يرى النور من خلال دار الشروق".