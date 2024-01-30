غضب وإضراب بسبب اغتيال قوات الاحتلال لجرحى فلسطينيين داخل مستشفى ابن سينا بالضفة الغربية

تسللت قوة إسرائيلية خاصة إلى داخل مستشفى ابن سينا بمدينة جنين في الضفة الغربية، صباح أمس الثلاثاء، واغتالت 3 شبان فلسطينيين، أحدهم جريح في المستشفى، متهماً إياهم بالتخطيط لهجوم "مستوحى" من هجمات 7 أكتوبر الماضي.

ووفقا لما نقلته فضائية "الجزيرة" القطرية، فقد أفاد شهود عيان بأن حوالي 10 جنود من أفراد القوة الإسرائيلية الخاصة دخلوا المستشفى متنكرين بزي مدني فلسطيني وأطباء، وتوجهوا إلى الطابق الثالث، حيث اغتالوا الشبان الثلاثة باستخدام مسدسات كاتمة للصوت.

فيما أظهرت التسجيلات الداخلية لمستشفى "ابن سينا" أفراد القوات الخاصة الإسرائيلية خلال اقتحام المستشفى مرتدين زي أطباء، حيث تنكر أحدهم بزي طبيب وكانت أخرى ترتدي الحجاب وثالث يرتدي زي مسعف وآخرون يرتدون أزياء مدنية، ويحملون جميعا أسلحة رشاشة.

وأعلنت السلطة الفلسطينية أن القوات الإسرائيلية اغتالت 3 أشخاص داخل مستشفى ابن سينا في مدينة جنين في الضفة الغربية.

وقال المدير الطبي لمستشفى ابن سينا نجي نزال، لوكالة "فرانس برس"، إن عناصر "قوة مستعربين قتلوا 3 فلسطينيين بكاتم صوت في قسم التأهيل في الطابق الثالث في المشفى، حيث كان أحد الضحايا يُعالج منذ أكتوبر الماضي، ولا يقوى على الحركة".

فيما أعلن الجيش الإسرائيلي اغتيال 3 فلسطينيين في عملية مشتركة مع "الشاباك"، و"الوحدة الشرطية الخاصة"، داخل مستشفى ابن سينا في جنين.

وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان إنه "تم تحييد محمد جلامنة وهو ناشط عسكري في حماس، تورط طيلة الفترة الماضية بتخطيط لنشاطات قتالية ملموسة، واختبأ داخل مستشفى ابن سينا، وتم العثور في حوزته على مسدس تمت مصادرته من قبل القوات" على حد زعمهم.

وثارت حالة غضب شديد بسبب اغتيال الثلاثة شباب وهم الشقيقان باسل، ومحمد غزاوي، ومحمد جلامنة، حيث كان الأول مصاباً بجروح خطيرة جراء اشتباكات سابقة، فيما كان شقيقه وصديقه يرعيانه.

القسام تتوعد جيش الاحتلال الإسرائيلي

ونعت كتيبة جنين التابعة لكتائب عز الدين القسام، الذراع العسكري لحركة المقاومة، الشبان الثلاثة، وقالت في بيان: "نؤكد أن عملية الاغتيال الجبانة ستكون جحيماً على المحتل ومستوطنيه في كل ربوع فلسطين، وأن الدم سيُقابل بالدم، ولن تذهب هذه التضحيات سُدى".

القوى الوطنية الفلسطينية تعلن إضرابا شاملا

وأعلنت القوى الوطنية الفلسطينية إضرابا شاملا في مدينة جنين حدادا على أرواح الشهداء الذين اغتالهم الاحتلال الإسرائيلى خلال اقتحامه مستشفى ابن سينا، وفق ما أفادت فضائية القاهرة الإخبارية.

الصحة الفلسطينية تستنجد بالأمم المتحدة

وطالبت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، بشكل عاجل الهيئة العامة للأمم المتحدة والمؤسسات الدولية والمنظمات الحقوقية بوضع حد لسلسلة الجرائم اليومية التي ترتكبها إسرائيل بحق أبناء الشعب الفلسطيني والمراكز الصحية في قطاع غزة والضفة الغربية، وضرورة توفير الحماية اللازمة لمراكز وطواقم العلاج والإسعاف.

وقالت الكيلة في بيان إن "الجريمة تأتي بعد عشرات الجرائم التي ارتكبتها القوات الإسرائيلية بحق مراكز وطواقم العلاج، ويوفر القانون الدولي حماية عامة وخاصة للمواقع المدنية، ضمنها المستشفيات، وفقاً لاتفاقية جنيف الرابعة والبروتوكولين الإضافيين الأول والثاني لاتفاقيتي جنيف لعام 1977 ولاهاي لعام 1954".