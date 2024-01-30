الحكومة العسكرية في النيجر تطرد أعضاء بعثة الاتحاد الأوروبي لبناء القدرات

أصدرت الحكومة العسكرية الحاكمة في النيجر أمرا يقضي بطرد عدد من أعضاء بعثة الاتحاد الأوروبي لبناء القدرات في منطقة الساحل بالنيجر "يوكاب" من البلاد.

وقالت الحكومة في النيجر صباح اليوم الثلاثاء إن الأمر يطال كذلك رئيسة البعثة الألمانية كاتيا دومينيك.

وقالت وزارة الداخلية في النيجر، في بيان، إن المجموعة وصلت إلى العاصمة نيامي قبل بضعة أيام وبعد ذلك بفترة قصيرة صدرت لها أوامر بمغادرة البلاد خلال 72 ساعة.

وقال وزير الداخلية في النيجر محمد تومبا أن أعضاء البعثة دخلوا البلاد "دون إبلاغ حكومة النيجر مسبقا".

وقالت المتحدثة باسم الدائرة الدبلوماسية في الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، إن الاتحاد الأوروبي طلب من السلطات الانتقالية توضيحات.

وأضافت المتحدثة أن رفض دخول أعضاء البعثة لم يكن سوى واحدة من عدة "حوادث عدائية وغير مبررة ضد الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه في الأشهر الأخيرة".

وقرر المجلس العسكري الحاكم في النيجر في ديسمبر الماضي إلغاء التعاون مع بعثتي الاتحاد الأوروبي، وهما بعثة الاتحاد الأوروبي لبناء القدرات في منطقة الساحل بالنيجر "يوكاب" وبعثة الشراكة العسكرية التابعة للاتحاد الأوروبي.

وكانت بعثتا الاتحاد الأوروبي جزءا من شراكة أمنية تهدف إلى الحد من الهجرة إلى أوروبا ودعم مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل، حيث تشن جماعات إسلامية هجمات على المدنيين منذ سنوات وسيطرت على أراض في عدة دول، منها النيجر.

ونشرت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي نحو 130 فردا أمنيا شاركوا أيضا في تدريب رجال الشرطة في النيجر.

وكانت النيجر تعتبر الشريك الديمقراطي الأخير للاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في منطقة الساحل، التي تمتد من السنغال غربا إلى السودان شرقا، حتى جرى انقلاب عسكري في يوليو 2023، تمت فيه الإطاحة بالرئيس المنتخب ديمقراطيا محمد بازوم.