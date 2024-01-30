جوتيريش يدين أعمال عنف أوقعت قتيلين من عناصر حفظ السلام في أبيي بالسودان

أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش يوم الاثنين أعمال العنف التي وقعت في مطلع الأسبوع في منطقة أبيي الإدارية المتنازع عليها بين السودان وجنوب السودان، والتي قتل فيها اثنان من قوات حفظ السلام والعديد من المدنيين.

وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم جوتيريش إن الأمين العام "يدين العنف والهجمات ضد قوة حفظ السلام ويدعو حكومتي جنوب السودان والسودان إلى التحقيق السريع في الهجمات، بمساعدة قوة حفظ السلام، المعروفة باسم يونيسفا، وتقديم الجناة إلى العدالة".

وأوضح أن جوتيريش "يذكر جميع الأطراف بأن الهجمات على قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة قد تشكل جرائم حرب".

وقال دوجاريك إن جوتيريش يتقدم بخالص التعازي لأسر جنديي حفظ السلام القتيلين من غانا وباكستان والمدنيين في أبيي ولحكومتي وشعبي غانا وباكستان.

وأكد مسؤولون في جوبا بجنوب السودان يوم الأحد مقتل 42 شخصا على الأقل في اشتباكات وقعت يوم السبت بين شباب مسلحين من مجتمع تويك وقبيلة الدينكا نقوك.