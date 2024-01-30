البحرية الهندية: تحرير قاربي صيد من القراصنة الصوماليين

قالت البحرية الهندية، إنها قامت بتحرير طاقمي قاربي صيد من أيدي قراصنة صوماليين بعد 36 د ساعة من تعرضهما للهجوم.

وكانت السفينتان تبحران في بحر العرب وتحملان العلم الإيراني، بحسب ما قالته البحرية اليوم الثلاثاء.

وكانت السفينة الهندية سوميترا قد قامت في البداية بالتعامل مع نداء استغاثة من قارب "إيمان" للصيد أمس الأول الأحد. وتم إنقاذ طاقم مؤلف من 17 إيرانيا في وقت مبكر من صباح اليوم الاثنين. وتم لاحقا تحرير طاقم عمل مؤلف من 19 باكستانيا من قارب النعيم.

يشار إلى أن الصومال تقع في القرن الأفريقي، قبالة اليمن. وتزايدت المخاطر في المنطقة بصورة كبيرة منذ بدء الحرب في غزة في أكتوبر الماضي.